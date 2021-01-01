За все заплачено (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

За все заплачено. Серия 4
За все заплачено
1-й сезон
4-я серия
8.72021, За все заплачено. Серия 4
Детектив, Мелодрама16+

1-й сезон

О сериале

Молодая девушка Лида Карпова хотела разрушить чужую семью, не в силах совладать с любовью к женатому мужчине, но дорого за это заплатила. Отсидев восемь лет за убийство, которого не совершала, Лида намерена начать жизнь с чистого листа. Но прошлое не отпускает, и снова ставит Лиду перед выбором между любовью и чужим счастьем. Лида даже не подозревает, что на кону — еe собственная жизнь…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

