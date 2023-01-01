Биография

Евгения Шипова — актриса. Родилась в 1984 году. В школьные годы занималась спортом. Увлечение театром пришло позже: диплом актрисы получила одновременно с дипломом экономиста в 2010 году. Первые сценические роли Шипова сыграла в «Центре драматургии и режиссуры». Сниматься в кино начала со студенческой скамьи. Ее роль в сериале «Ментовские войны» стала визитной карточкой. По окончании училища на нее посыпались предложения о съемках. В сериалах Шипова играет небольшие роли. В начале карьеры ей нередко доводилось участвовать в детективах и криминальных сюжетах. В комедии 2011 года «Зайцев + 1» она продавщица зоологического магазина. В мелодраме «Ищите маму» актриса играет ослепительно красивую модель. В документально-художественной постановке 2014 года «Лермонтов» ей достается роль Александры Верещагиной, родственницы поэта. Убедительна и полна энергии сыгранная актрисой Элина, сестра главной героини сериала 2016 года «Вижу — знаю». Мила и обаятельна работница службы трудоустройства из сериала 2017 года «Жених для дурочки». Маникюрша Викуля из комедийной мелодрамы «Рая знает все!» вызвала восхищение у большей части зрителей.