Мафия – дело семейное (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Синицыны против Скворцовых в современной версии «Ромео и Джульетты». Криминальная комедия в 17 сериях о попытке двух совершенно разных семей ужиться друг с другом.



Паша и Яна работают адвокатами, любят друг друга и собираются пожениться. Собрав родителей на торжественный ужин, они надеялись заранее наладить контакты внутри новой большой семьи. Однако все идет не по плану, когда их отцы узнают друг в друге заклятых врагов: много лет назад именно папа Паши помог посадить отца Яны за решетку. И хотя тот и правда был виновен, такое нелегко простить. Да и сам Скворцов-старший не готов закрывать глаза на такие перспективы родства. Теперь папаши требуют от детей одуматься. Полицейский со стажем выступает против свадьбы сына с дочерью мошенника. Но ни Паша, ни Яна не намерены отказываться от своих чувств.



Смогут ли два таких разных человека позволить своим детям быть счастливыми? Александр Робак, Ефим Петрунин, и Анна Уколова в проекте «Мафия — дело семейное»; сериал смотрите онлайн на портале Wink.



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