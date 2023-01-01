Мафия – дело семейное (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+23 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 1
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 10
- 16+23 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 11
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 12
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 13
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 14
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 15
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 16
- 16+23 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 17
Сюжет
Синицыны против Скворцовых в современной версии «Ромео и Джульетты». Криминальная комедия в 17 сериях о попытке двух совершенно разных семей ужиться друг с другом.
Паша и Яна работают адвокатами, любят друг друга и собираются пожениться. Собрав родителей на торжественный ужин, они надеялись заранее наладить контакты внутри новой большой семьи. Однако все идет не по плану, когда их отцы узнают друг в друге заклятых врагов: много лет назад именно папа Паши помог посадить отца Яны за решетку. И хотя тот и правда был виновен, такое нелегко простить. Да и сам Скворцов-старший не готов закрывать глаза на такие перспективы родства. Теперь папаши требуют от детей одуматься. Полицейский со стажем выступает против свадьбы сына с дочерью мошенника. Но ни Паша, ни Яна не намерены отказываться от своих чувств.
Смогут ли два таких разных человека позволить своим детям быть счастливыми? Александр Робак, Ефим Петрунин, и Анна Уколова в проекте «Мафия — дело семейное»; сериал смотрите онлайн на портале Wink.
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Информация
Рейтинг
- МПРежиссёр
Миша
Поляков
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- Актёр
Ефим
Петрунин
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ДТАктёр
Данил
Тябин
- СБАктриса
Светлана
Богданова
- Актёр
Борис
Дейков
- МШАктриса
Мария
Шамшина
- ЕШАктриса
Евгения
Шипова
- ББСценарист
Богдан
Балаянц
- АССценарист
Алексей
Сурков
- НЛСценарист
Наталья
Лушина
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- ЮБПродюсер
Юлия
Биккулова
- ТДПродюсер
Теймур
Джафаров
- АФХудожница
Александра
Фатина
- АПМонтажёр
Андрей
Пономар�ев
- Оператор
Федор
Стручев