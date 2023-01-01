Мафия – дело семейное (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+23 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 1
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 10
- 16+23 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 11
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 12
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 13
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 14
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 15
- 16+25 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 16
- 16+23 мин
Мафия – дело семейное
Сезон 1 Серия 17
Сюжет
Старая вражда вернется спустя двадцать лет в веселом криминальном проекте о двух разных семьях. Не пропустите 1 сезон комедии «Мафия — дело семейное» — сериал уже доступен онлайн на Wink.
В первом сезоне разворачивается настоящая драма в отношениях между двумя семействами. Яна Синицына и Паша Скворцов решают познакомить родителей перед предстоящей свадьбой. Только вот они никак не ожидали, что отец Паши окажется именно тем полицейским, который когда-то, еще в молодости, вел уголовное дело против отца Яны и помог его посадить. Офицер со стажем требует от сына разорвать помолвку — не пристало тому жениться на девушке, чей отец промышляет воровством. Да и принципы у них совершенно разные... Так отцы встают на тропу войны, а вот Яна и Паша очень счастливы вместе и никому не позволят им помешать.
Смогут ли влюбленные выдержать натиск воинственно настроенных родителей? Следите за комедией положений и борьбой противоположностей в 1 сезоне сериала «Мафия — дело семейное» — проект ждет вас на портале Wink.
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И�нформация
Рейтинг
- МПРежиссёр
Миша
Поляков
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- Актёр
Ефим
Петрунин
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ДТАктёр
Данил
Тябин
- СБАктриса
Светлана
Богданова
- Актёр
Борис
Дейков
- МШАктриса
Мария
Шамшина
- ЕШАктриса
Евгения
Шипова
- ББСценарист
Богдан
Балаянц
- АССценарист
Алексей
Сурков
- НЛСценарист
Наталья
Лушина
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- ЮБПродюсер
Юлия
Биккулова
- ТДПродюсер
Теймур
Джафаров
- АФХудожница
Александра
Фатина
- АПМонтажёр
Андрей
Пономарев
- Оператор
Федор
Стручев