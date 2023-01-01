Мафия – дело семейное (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Старая вражда вернется спустя двадцать лет в веселом криминальном проекте о двух разных семьях. Не пропустите 1 сезон комедии «Мафия — дело семейное» — сериал уже доступен онлайн на Wink.



В первом сезоне разворачивается настоящая драма в отношениях между двумя семействами. Яна Синицына и Паша Скворцов решают познакомить родителей перед предстоящей свадьбой. Только вот они никак не ожидали, что отец Паши окажется именно тем полицейским, который когда-то, еще в молодости, вел уголовное дело против отца Яны и помог его посадить. Офицер со стажем требует от сына разорвать помолвку — не пристало тому жениться на девушке, чей отец промышляет воровством. Да и принципы у них совершенно разные... Так отцы встают на тропу войны, а вот Яна и Паша очень счастливы вместе и никому не позволят им помешать.



Смогут ли влюбленные выдержать натиск воинственно настроенных родителей? Следите за комедией положений и борьбой противоположностей в 1 сезоне сериала «Мафия — дело семейное» — проект ждет вас на портале Wink.



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