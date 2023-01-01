Биография

Федор Стручев — российский оператор. Родился 4 марта 1988 года. После окончания школы поступил на факультет кинооператорского мастерства во Всероссийский государственный институт кинематографии. Наставником студента стал народный артист и бывший президент Гильдии кинооператоров России Игорь Клебанов. Принимал участие в фестивале студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Сегодня Федор Стручев успешно развивает карьеру в киноиндустрии, он работал оператором на таких проектах, как «Восьмидесятые», «Класс коррекции», «Психологини», «Эластико», «ИП Пирогова», «Стикер». В 2022 году на экраны вышел комедийно-драматический сериала «Ева, рожай!».