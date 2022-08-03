После многолетнего домашнего обучения, девочка-колясочница Лена Чехова переводится в среднюю общеобразовательную школу, в класс коррекционного обучения. Там она не только встречает свою первую любовь, но и впервые в своей жизни сталкивается с жестокостью окружающего мира.

