Класс коррекции
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Класс коррекции

Класс коррекции (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.12014, Класс коррекции
Драма88 мин18+

О фильме

После многолетнего домашнего обучения, девочка-колясочница Лена Чехова переводится в среднюю общеобразовательную школу, в класс коррекционного обучения. Там она не только встречает свою первую любовь, но и впервые в своей жизни сталкивается с жестокостью окружающего мира.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Класс коррекции»