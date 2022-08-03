Класс коррекции (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.12014, Класс коррекции
Драма88 мин18+
О фильме
После многолетнего домашнего обучения, девочка-колясочница Лена Чехова переводится в среднюю общеобразовательную школу, в класс коррекционного обучения. Там она не только встречает свою первую любовь, но и впервые в своей жизни сталкивается с жестокостью окружающего мира.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Иван
И. Твердовский
- Актриса
Мария
Поезжаева
- НКАктёр
Никита
Кукушкин
- Актёр
Филипп
Авдеев
- Актриса
Ольга
Лапшина
- НПАктриса
Наталья
Павленкова
- ЮСАктриса
Юлия
Серина
- АМАктёр
Артем
Маркарьян
- МУАктриса
Мария
Урядова
- НДАктриса
Наталья
Домерецкая
- Актриса
Елена
Нестерова
- МБСценарист
Мария
Бородянская
- Сценарист
Иван
И. Твердовский
- Продюсер
Наталья
Мокрицкая
- УСПродюсер
Ульяна
Савельева
- МКПродюсер
Микаэль
Кошмарик
- Художница
Анна
Чистова
- Оператор
Федор
Стручев