Биография

Мария Поезжаева — российская актриса. Родилась в Перми 3 марта 1989 года. В 12 лет мама отдала Марию в детскую театральную студию, где девочка пристрастилась к сценическому искусству. Окончив школу с золотой медалью, будущая кинодеятельница решила переехать в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ на курс к Кириллу Серебренникову. После получения диплома она стала актрисой «Гоголь-центра». Актерская карьера Марии Поезжаевой стартовала в 2010 году с эпизодического появления в сериале «Голоса». Благодаря главной роли в дебютной драме Ивана И. Твердовского «Класс коррекции» девушку заметили в индустрии и стали предлагать интересные роли. Так Мария сыграла в фэнтези «Он — дракон», военной драме «Летчик» с Петром Федоровым и короткометражке «Маруся».