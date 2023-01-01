Биография

Наталья Домерецкая – актриса театра, кино и дубляжа, режиссер-педагог, родилась 19 апреля 1965 года. Фильмография насчитывает более 25 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в фильмах «Звезда», «М+Ж», многосерийных кинолентах «Тайна Лебединого озера», «Иван Подушкин. Джентльмен сыска», и др. Будущая актриса посещала театральную студию в Волгодонске. В 1993 году стала выпускницей ГИТИСа. В 1995 году получила дополнительное образование по специальности педагог актерского мастерства, преподает во ВГИКе. Участвовала в постановках «Мастерской Петра Фоменко». Свою кинокарьеру начала в 2001 году. Дебютным фильмом Натальи Домерецкая стала многосерийная приключенческая кинолента «Искатели». Затем актриса участвовала в социальной драме «Дом дураков». В 2002 году на экраны вышла военная драма «Звезда» с участием актрисы. Партнерами по съемочной площадке стали Игорь Петренко, Алексей Панин, Артем Семакин, Алексей Кравченко и др. В 2003 году актриса участвовала в мелодраме «Жизнь одна». Одну из ключевых ролей Наталья Домерецкая исполнила в сериале «Иван Подушкин. Джентльмен сыска».