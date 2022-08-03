Отель «Белград»
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Отель «Белград»
9.22020, Отель «Белград»
Комедия, Мелодрама106 мин18+
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Отель «Белград» (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Ловелас Паша живет и горя не знает, ведь ему посчастливилось быть владельцем гостиницы в Белграде. Тучи над героем сгущаются, когда он случайно разбивает дорогостоящий экспонат из коллекции местного авторитета, который заявляет, что не станет мстить, если Паша женится на его дочери.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отель «Белград»»