9.22020, Отель «Белград»
Комедия, Мелодрама106 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Отель «Белград» (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Ловелас Паша живет и горя не знает, ведь ему посчастливилось быть владельцем гостиницы в Белграде. Тучи над героем сгущаются, когда он случайно разбивает дорогостоящий экспонат из коллекции местного авторитета, который заявляет, что не станет мстить, если Паша женится на его дочери.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Константин
Статский
- Актёр
Милош
Бикович
- Актриса
Диана
Пожарская
- Актёр
Борис
Дергачев
- АКАктриса
Александра
Кузенкина
- ЛБАктёр
Любомир
Бандович
- БТАктриса
Барбара
Таталович
- МРАктёр
Миодраг
Радонич
- ЕОАктриса
Елизавета
Орашанин
- СТАктёр
Срджан
Тодорович
- ЕСАктриса
Елисавета
Саблич
- ВЗСценарист
Вячеслав
Зуб
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- АМХудожница
Анна
Мичкович
- НЗХудожница
Наталья
Занчевская
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- Оператор
Федор
Стручев
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов