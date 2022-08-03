Отель «Белград» (фильм, 2020) смотреть онлайн

Ловелас Паша живет и горя не знает, ведь ему посчастливилось быть владельцем гостиницы в Белграде. Тучи над героем сгущаются, когда он случайно разбивает дорогостоящий экспонат из коллекции местного авторитета, который заявляет, что не станет мстить, если Паша женится на его дочери.

