Психологини (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно
- 16+25 мин
Психологини
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Психологини
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
Сюжет
Три подруги с психологическим образованием решают помочь друг другу в личной жизни. Обаятельное драмеди в духе «Секса в большом городе» и «Мамочек».
В центре сюжета выпускницы психологического факультета, которые встречаются спустя несколько лет после окончания университета. Каждая из них добилась успеха в карьере, но за это время девушки так и не смогли разобраться в своих отношениях. Красавица Алина пользуется популярностью у мужчин, но ее романы длятся недолго. Требовательная Виктория превратила мужа в инфантильного подкаблучника и теперь сталкивается с необходимостью исправить ситуацию. А отличница Таня пытает�ся наладить личную жизнь, но ей мешают многочисленные комплексы.
Смогут ли подруги помочь друг другу профессиональным советом, узнаете в комедийном проекте «Психологини». Сериал смотреть онлайн 2017 года можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- РФРежиссёр
Роман
Фокин
- Актриса
Анастасия
Панина
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- Актриса
София
Каштанова
- Актёр
Егор
Корешков
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актриса
Марта
Кесслер
- АГАктёр
Александр
Гох
- ЮПАктриса
Юлия
Подозерова
- АКАктёр
Андрей
Колядов
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- Сценарист
Константин
Маньковский
- ДШСценарист
Дарья
Шелякина
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ДЛПродюсер
Дарья
Легони-Фиалко
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Екатерина
Ласкари
- МЖХудожник
Максим
Жуков
- ЯКХудожница
Яна
Катренко
- ВВХудожница
Виктория
Виноградова
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- Оператор
Федор
Стручев
- АМОператор
Алексей
Малинкович
- Оператор
Андрей
Иосифов
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков