Психологини (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Три подруги с психологическим образованием решают помочь друг другу в личной жизни. Обаятельное драмеди в духе «Секса в большом городе» и «Мамочек».



В центре сюжета выпускницы психологического факультета, которые встречаются спустя несколько лет после окончания университета. Каждая из них добилась успеха в карьере, но за это время девушки так и не смогли разобраться в своих отношениях. Красавица Алина пользуется популярностью у мужчин, но ее романы длятся недолго. Требовательная Виктория превратила мужа в инфантильного подкаблучника и теперь сталкивается с необходимостью исправить ситуацию. А отличница Таня пытает�ся наладить личную жизнь, но ей мешают многочисленные комплексы.



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