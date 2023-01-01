Психологини
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Психологини (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

9.22017, Психологини 2 сезона
Комедии, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Три подруги с психологическим образованием решают помочь друг другу в личной жизни. Обаятельное драмеди в духе «Секса в большом городе» и «Мамочек».

В центре сюжета выпускницы психологического факультета, которые встречаются спустя несколько лет после окончания университета. Каждая из них добилась успеха в карьере, но за это время девушки так и не смогли разобраться в своих отношениях. Красавица Алина пользуется популярностью у мужчин, но ее романы длятся недолго. Требовательная Виктория превратила мужа в инфантильного подкаблучника и теперь сталкивается с необходимостью исправить ситуацию. А отличница Таня пытается наладить личную жизнь, но ей мешают многочисленные комплексы.

Смогут ли подруги помочь друг другу профессиональным советом, узнаете в комедийном проекте «Психологини». Сериал смотреть онлайн 2017 года можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Психологини»

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