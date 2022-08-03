Во 2 сезоне сериала «Психологини» вас ждут новые приключения и личные драмы трех подруг — выпускниц психологического факультета. Смотрите онлайн 2 сезон на Wink в хорошем качестве в любое время!



В новых сериях психологинь ждет фиктивный брак, заточение у психопата и курс выживания в деревне с родителями. У подруг появятся новые объекты для любви. Таня, запутавшаяся в своем внутреннем мире, влюбится в собственного босса. Сердце легкомысленной Алины, уставшей от мимолетных интрижек, похитит очаровательный спортсмен. Вика устроит масштабный ремонт в квартире, не подозревая, к чему это приведет. Помогут ли знания психологии построить отношения и стать счастливыми? Или в жизни все совсем не так, как в книжках?



«Психологини» 2 сезон — сериал о жизни современных девушек, который можно смотреть онлайн и в хорошем качестве.

