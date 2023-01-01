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Психологини
1-й сезон

Психологини (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

9.22017, Психологини. Сезон 1 21 серия
Комедии, Драмы16+

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1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Встречайте 1 сезон комедии «Психологини» о выпускницах психфака, которые сами бы не отказались от профессиональной помощи.

Таня — практикующий психолог, но ее личную жизнь при этом трудно назвать гармоничной. Чего только стоит связь с женатым клиентом Ильей! Внезапное чувство захватывает девушку врасплох и приводит к неожиданным последствиям. Открытости и беззаботности Алины можно только позавидовать: согласившись лететь с новым ухажером на Мальдивы, она без раздумий бросает работу, вот только никто не отменял… сына. Волевая Вика легко учит других женщин укрощать состоятельных мужчин, а сама живет с мужем-домохозяином.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Психологини»