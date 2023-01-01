Биография

Андрей Мухортов — российский сценарист и продюсер. Родился 19 января 1977 года. Первый сценарий кинодеятеля получил продолжение на экране в 2005 году. Это был сериал «Любовь моя» со Светланой Антоновой в главной роли. Сегодня фильмография Андрея Мухортова насчитывает около 15 работ. Он писал тексты для таких ярких проектов, как «Большая разница», «Выкрутасы». Также совмещал должности сценариста и продюсера во время создания сериалов «Психологини», «Вечный отпуск», «90-е. Весело и громко», «Кухня. Война за отель». В 2022 году на экраны вышла комедия о девочке с недетскими проблемами «Тетя Марта».