Сериал Политех (2023 год) смотреть онлайн

Сюжет

Комедийный сериал с участием Егора Корешкова и Яна Цапника о студенте колледжа с амбициями киберспортсмена и новой директрисе, которая хочет вывести учебное заведение на новый уровень.



Школьник Глеб может попасть в крупную киберспортивную команду, но родители против его увлечения и настаивают, чтобы сын получил более традиционную профессию. Чтобы задобрить маму и папу, Глеб поступает во второсортный колледж, надеясь, что сможет много времени посвящать тренировкам. Он еще не знает, что скоро в заведении появится новая директриса — молодая московская айтишница Алиса. У нее большие планы: поднять престиж колледжа и таким образом дать толчок своей карьере. Это может помешать Глебу, но он решает бороться со всеми препятствиями на пути к успеху в киберспорте. Кому из героев удастся добиться своего?



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