Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Глеб не проходит отбор в команду по киберсп�орту, что становится для него большим разочарованием. Однако Колян решает поддержать друга и находит ему новый аккаунт. Тем временем Алиса Игоревна объявляет о промежуточной аттестации для всех студентов и преподавателей. Ребята начинают думать, как отвлечь директрису и получить доступ к ответам на тест. При поиске необходимого файла на компьютере Алисы они натыкаются на интересные фотографии с корпоратива московской айтишницы.



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