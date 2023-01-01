Политех. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Политех
1-й сезон
2-я серия
8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 2
Комедии16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Глеб не проходит отбор в команду по киберспорту, что становится для него большим разочарованием. Однако Колян решает поддержать друга и находит ему новый аккаунт. Тем временем Алиса Игоревна объявляет о промежуточной аттестации для всех студентов и преподавателей. Ребята начинают думать, как отвлечь директрису и получить доступ к ответам на тест. При поиске необходимого файла на компьютере Алисы они натыкаются на интересные фотографии с корпоратива московской айтишницы.

Хотите узнать, что сделают студенты с полученной информацией? Тогда скорее включайте комедию «Политех» — 2 серия 1 сезона доступна прямо сейчас онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Сериал Политех 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Политех»