Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Политех
Сез�он 1 Серия 7
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 11
- 16+26 мин
Политех
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Глеб не проходит отбор в команду по киберсп�орту, что становится для него большим разочарованием. Однако Колян решает поддержать друга и находит ему новый аккаунт. Тем временем Алиса Игоревна объявляет о промежуточной аттестации для всех студентов и преподавателей. Ребята начинают думать, как отвлечь директрису и получить доступ к ответам на тест. При поиске необходимого файла на компьютере Алисы они натыкаются на интересные фотографии с корпоратива московской айтишницы.
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Информация
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Алексей
Зотов
- Актёр
Александр
Новиков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Егор
Корешков
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- АПАктриса
Анна
Покров
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- ЮГСценарист
Юлия
Галлямова
- Сценарист
Данил
Lumerz
- ИССценарист
Иван
Семенов
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- Продюсер
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Дмитрий
Зверьков
- АКХудожник
Артем
Купина
- МШХудожница
Мария
Шибалова
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- НПМонтажёр
Никита
Полевой
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- Оператор
Станислав
Юдаков