Политех 1 сезон (Сериал 2023) смотреть

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Комедия от продюсеров «Тети Марты» и «Психологинь» о подростке, мечтающем о карьере профессионального киберспортсмена. Сериал «Политех» 2023 года можно смотреть онлайн на Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь со школьником Глебом, который получает уникальный шанс стать членом киберспортивной команды. Он решает бросить школу, чтобы следовать своей мечте. Но его родители настаивают на поступлении в политехнический институт, чтобы получить хоть какое-то образование. Глеб соглашается, убежденный в том, что учеба в третьесортном колледже не будет отнимать у него много времени и он сможет посвятить себя тренировкам. Однако планы подростка меняются, когда на пост директора политеха назначают Алису — амбициозную айтишницу из столицы. Она готова сделать все возможное, чтобы превратить это место в ведущее образовательное учреждение страны.



Сможет ли новая директриса помешать Глебу добиться заветной цели, узнаете в комедийном сериале «Политех» — 1 сезон доступен прямо сейчас онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Винк!



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