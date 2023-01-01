Политех. Сезон 1
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1-й сезон

Политех 1 сезон (Сериал 2023) смотреть

8.72023, Политех. Сезон 1 12 серий
Комедии16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Комедия от продюсеров «Тети Марты» и «Психологинь» о подростке, мечтающем о карьере профессионального киберспортсмена. Сериал «Политех» 2023 года можно смотреть онлайн на Wink!

В первом сезоне вы познакомитесь со школьником Глебом, который получает уникальный шанс стать членом киберспортивной команды. Он решает бросить школу, чтобы следовать своей мечте. Но его родители настаивают на поступлении в политехнический институт, чтобы получить хоть какое-то образование. Глеб соглашается, убежденный в том, что учеба в третьесортном колледже не будет отнимать у него много времени и он сможет посвятить себя тренировкам. Однако планы подростка меняются, когда на пост директора политеха назначают Алису — амбициозную айтишницу из столицы. Она готова сделать все возможное, чтобы превратить это место в ведущее образовательное учреждение страны.

Сможет ли новая директриса помешать Глебу добиться заветной цели, узнаете в комедийном сериале «Политех» — 1 сезон доступен прямо сейчас онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Винк!

Сериал Политех 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Политех»

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