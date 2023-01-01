Политех 1 сезон (Сериал 2023) смотреть
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 11
- 16+26 мин
Политех
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Комедия от продюсеров «Тети Марты» и «Психологинь» о подростке, мечтающем о карьере профессионального киберспортсмена. Сериал «Политех» 2023 года можно смотреть онлайн на Wink!
В первом сезоне вы познакомитесь со школьником Глебом, который получает уникальный шанс стать членом киберспортивной команды. Он решает бросить школу, чтобы следовать своей мечте. Но его родители настаивают на поступлении в политехнический институт, чтобы получить хоть какое-то образование. Глеб соглашается, убежденный в том, что учеба в третьесортном колледже не будет отнимать у него много времени и он сможет посвятить себя тренировкам. Однако планы подростка меняются, когда на пост директора политеха назначают Алису — амбициозную айтишницу из столицы. Она готова сделать все возможное, чтобы превратить это место в ведущее образовательное учреждение страны.
Сможет ли новая директриса помешать Глебу добиться заветной цели, узнаете в комедийном сериале «Политех» — 1 сезон доступен прямо сейчас онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Винк!
Сериал Политех 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Алексей
Зотов
- Актёр
Александр
Новиков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Егор
Корешков
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- АПАктриса
Анна
Покров
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- ЮГСценарист
Юлия
Галлямова
- Сценарист
Данил
Lumerz
- ИССценарист
Иван
Семенов
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- Продюсер
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Дмитрий
Зверьков
- АКХудожник
Артем
Купина
- МШХудожница
Мария
Шибалова
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- НПМонтажёр
Никита
Полевой
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- Оператор
Станислав
Юдаков