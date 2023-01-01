Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Ночью Лиза приходит в номер Алисы Игоревны, чтобы сообщить ей о пропаже Ники. Директриса, Антон Романович и остальные студенты сразу же приступают к поиску девушки. Тем временем сама Ника оказывается на закрытой вечеринке в одном из московских отелей вместе со старой подругой. После длительных поисков Алисе удается отыскать сбежавшую подопечную и вернуть ее обратно в гостиницу. На следующее утро все участники команды чувствуют себя уставшими и невыспавшимися, но все равно приходят на финал чемпионата. Ведущий делает неожиданное объявление: приз за первое место увеличивается до 15 миллионов рублей.



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