Политех. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Политех
1-й сезон
10-я серия
8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 10
Комедия16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа
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Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ночью Лиза приходит в номер Алисы Игоревны, чтобы сообщить ей о пропаже Ники. Директриса, Антон Романович и остальные студенты сразу же приступают к поиску девушки. Тем временем сама Ника оказывается на закрытой вечеринке в одном из московских отелей вместе со старой подругой. После длительных поисков Алисе удается отыскать сбежавшую подопечную и вернуть ее обратно в гостиницу. На следующее утро все участники команды чувствуют себя уставшими и невыспавшимися, но все равно приходят на финал чемпионата. Ведущий делает неожиданное объявление: приз за первое место увеличивается до 15 миллионов рублей.

Смогут ли студенты политеха собраться с силами и одержать победу в конкурсе, узнаете в новом эпизоде 1 сезона сериала «Политех» — 10 серия, смотреть которую можно уже сейчас, в хорошем качестве ждет вас на видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Политех»