Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
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Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 11
- 16+26 мин
Политех
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Ночью Лиза приходит в номер Алисы Игоревны, чтобы сообщить ей о пропаже Ники. Директриса, Антон Романович и остальные студенты сразу же приступают к поиску девушки. Тем временем сама Ника оказывается на закрытой вечеринке в одном из московских отелей вместе со старой подругой. После длительных поисков Алисе удается отыскать сбежавшую подопечную и вернуть ее обратно в гостиницу. На следующее утро все участники команды чувствуют себя уставшими и невыспавшимися, но все равно приходят на финал чемпионата. Ведущий делает неожиданное объявление: приз за первое место увеличивается до 15 миллионов рублей.
Смогут ли студенты политеха собраться с силами и одержать победу в конкурсе, узнаете в новом эпизоде 1 сезона сериала «Политех» — 10 серия, смотреть которую можно уже сейчас, в хорошем качестве ждет вас на видеосервисе Wink!
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Рейтинг
- АЗРежиссёр
Алексей
Зотов
- Актёр
Александр
Новиков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Егор
Корешков
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- АПАктриса
Анна
Покров
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- ЮГСценарист
Юлия
Галлямова
- Сценарист
Данил
Lumerz
- ИССценарист
Иван
Семенов
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- Продюсер
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Дмитрий
Зверьков
- Продюсер
Антон
Володькин
- АКХудожник
Артем
Купина
- МШХудожница
Мария
Шибалова
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- НПМонтажёр
Никита
Полевой
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- Оператор
Станислав
Юдаков