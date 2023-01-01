Биография

Данил Lumerz — российский режиссер, сценарист, продюсер. Родился в поселке Белоярск 13 января 1995 года. В 2012 году будущий кинодеятель переехал в Новосибирск, чтобы поступить в Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Параллельно с этим Данил увлекался сферой кино и музыкой — он публиковал свои музыкальные сеты на онлайн-платфорах SoundCloud и Mixcloud. В 2017 году Lumerz поступил в Школу кино и телевидения «Индустрия» и устроился сценаристом в кинокомпанию «Водород», работать в которой закончил в 2019 году. Впервые как сценарист и режиссер Данил Lumerz выступил на проекте «Никого не жалко». В 2020 году стартовали съемки комедийного сериала «Черный квадрат», в котором кинодеятель стал и режиссером. Уже в 2022 году на экраны вышел новый проект Данила — сериал «Братья».