Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Алиса Игоревна вводит строгие правила посещения института, согласно которым студент, опоздавший три раза, будет отчислен. В попытке улизнуть с занятий и принять участие в отборе в киберспортивную команду Глеб и Колян обманывают охранника. Однако директриса узнает о прогуле подростков и устанавливает систему дактилоскопических турникетов на входе в здание. С помощью ролика в интернете Глеб создает фальшивый отпечаток пальца Алисы Игоревны. Прослышав о его талантах, остальные студенты просят парня сделать им такие же отпечатки.



