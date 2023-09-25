Политех. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Политех
1-й сезон
3-я серия
8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 3
Комедия16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алиса Игоревна вводит строгие правила посещения института, согласно которым студент, опоздавший три раза, будет отчислен. В попытке улизнуть с занятий и принять участие в отборе в киберспортивную команду Глеб и Колян обманывают охранника. Однако директриса узнает о прогуле подростков и устанавливает систему дактилоскопических турникетов на входе в здание. С помощью ролика в интернете Глеб создает фальшивый отпечаток пальца Алисы Игоревны. Прослышав о его талантах, остальные студенты просят парня сделать им такие же отпечатки.

Хотите узнать, как Глеб выкрутится из этой ситуации? Тогда скорее включайте новый эпизод 1 сезона комедийного сериала «Политех» — 3 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, доступна на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Политех»