Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 3
Комедия16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа
О сериале
Алиса Игоревна вводит строгие правила посещения института, согласно которым студент, опоздавший три раза, будет отчислен. В попытке улизнуть с занятий и принять участие в отборе в киберспортивную команду Глеб и Колян обманывают охранника. Однако директриса узнает о прогуле подростков и устанавливает систему дактилоскопических турникетов на входе в здание. С помощью ролика в интернете Глеб создает фальшивый отпечаток пальца Алисы Игоревны. Прослышав о его талантах, остальные студенты просят парня сделать им такие же отпечатки.
Хотите узнать, как Глеб выкрутится из этой ситуации? Тогда скорее включайте новый эпизод 1 сезона комедийного сериала «Политех» — 3 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, доступна на видеосервисе Wink!
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
