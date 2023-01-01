Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

После возвращения в Егорьевск Глеб и Ника на�чинают встречаться. Однако их свидания проходят только в общежитии, так как в колледже Ника старается не замечать своего нового парня. Тем временем Антон Романович принимает решение расстаться с Тамарой и приходит в гости к Алисе. Между директрисой и учителем информатики завязывается роман, что вызывает ярость у преподавательницы экономики. Когда Тамара узнает, что пожар произошел из-за Алисы, она решает обратиться в полицию и рассказать следователю всю правду.



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