Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 11
- 16+26 мин
Политех
Сезон 1 Серия 12
О сериале
После возвращения в Егорьевск Глеб и Ника на�чинают встречаться. Однако их свидания проходят только в общежитии, так как в колледже Ника старается не замечать своего нового парня. Тем временем Антон Романович принимает решение расстаться с Тамарой и приходит в гости к Алисе. Между директрисой и учителем информатики завязывается роман, что вызывает ярость у преподавательницы экономики. Когда Тамара узнает, что пожар произошел из-за Алисы, она решает обратиться в полицию и рассказать следователю всю правду.
Хотите узнать, что будет дальше? Тогда оставайтесь на Wink и смотрите новый эпизод 1 сезона российского комедийного сериала «Политех» — 11 серия доступна онлайн в хорошем качестве уже сейчас!
Сериал Политех 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Алексей
Зотов
- Актёр
Александр
Новиков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Егор
Корешков
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- АПАктриса
Анна
Покров
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- ЮГСценарист
Юлия
Галлямова
- Сценарист
Данил
Lumerz
- ИССценарист
Иван
Семенов
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- Продюсер
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Дмитрий
Зверьков
- Продюсер
Антон
Володькин
- АКХудожник
Артем
Купина
- МШХудожница
Мария
Шибалова
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- НПМонтажёр
Никита
Полевой
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- Оператор
Станислав
Юдаков