Политех. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Политех
1-й сезон
11-я серия
8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 11
Комедия16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа
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Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После возвращения в Егорьевск Глеб и Ника начинают встречаться. Однако их свидания проходят только в общежитии, так как в колледже Ника старается не замечать своего нового парня. Тем временем Антон Романович принимает решение расстаться с Тамарой и приходит в гости к Алисе. Между директрисой и учителем информатики завязывается роман, что вызывает ярость у преподавательницы экономики. Когда Тамара узнает, что пожар произошел из-за Алисы, она решает обратиться в полицию и рассказать следователю всю правду.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Политех»