Политех. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Политех
1-й сезон
7-я серия
8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 7
Комедия16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа
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Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Глеб приходит в общежитие и с ужасом обнаруживает, что его компьютер исчез. Он рассказывает о случившемся Коляну, и они вместе начинают разбираться в этом деле. Вскоре друзья выясняют, что на другом этаже живет студент-перекупщик, известный как Изюм. Дождавшись, когда он покинет общагу, Колян проникает к нему в комнату. Тем временем Алиса Игоревна организует поездку студентов на кабельный завод. Во время экскурсии происходят две драки, в одной из которой участвует Глеб, а в другой — Антон Романович.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Политех»