Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Глеб приходит в общежитие и с ужасом обнаруживает, что его компьютер исчез. Он рассказывает о случившемся Коляну, и они вместе начинают разбираться в этом деле. Вскоре друзья выясняют, что на другом этаже живет студент-перекупщик, известный как Изюм. Дождавшись, когда он покинет общагу, Колян проникает к нему в комнату. Тем временем Алиса Игоревна организует поездку студентов на кабельный завод. Во время экскурсии происходят две драки, в одной из которой участвует Глеб, а в другой — Антон Романович.



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