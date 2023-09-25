8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 12
Комедия16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 11
- 16+26 мин
Политех
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Заместитель министра по образованию приезжает в Егорьевск, чтобы помочь следователю посадить за решетку Алису Игоревну. Для этого им требуется сотрудничество директора местного кабельного завода Павла, который должен предоставить свои показания. Узнав об этом, студенты политеха вместе с Антоном Романовичем придумывают план, который поможет снять с директрисы все обвинения.
Смогут ли ребята осуществить задуманное и спасти Алису, узнаете в новом эпизоде 1 сезона комедийного российского сериала «Политех» — 12 серия доступна онлайн в хорошем качестве прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АЗРежиссёр
Алексей
Зотов
- Актёр
Александр
Новиков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Егор
Корешков
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- АПАктриса
Анна
Покров
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- ЮГСценарист
Юлия
Галлямова
- Сценарист
Данил
Lumerz
- ИССценарист
Иван
Семенов
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- Продюсер
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Дмитрий
Зверьков
- Продюсер
Антон
Володькин
- АКХудожник
Артем
Купина
- МШХудожница
Мария
Шибалова
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- НПМонтажёр
Никита
Полевой
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- Оператор
Станислав
Юдаков