Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Заместитель министра по образованию приезжает в Егорьевск, чтобы помочь следователю посадить за решетку Алису Игоревну. Для этого им требуется сотрудничество директора местного кабельного завода Павла, который должен предоставить свои показания. Узнав об этом, студенты политеха вместе с Антоном Романовичем придумывают план, который поможет снять с директрисы все обвинения.



Смогут ли ребята осуществить задуманное и спасти Алису, узнаете в новом эпизоде 1 сезона комедийного российского сериала «Политех» — 12 серия доступна онлайн в хорошем качестве прямо сейчас на видеосервисе Wink!

