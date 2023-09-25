Политех. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Политех
1-й сезон
12-я серия
8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 12
Комедия16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Заместитель министра по образованию приезжает в Егорьевск, чтобы помочь следователю посадить за решетку Алису Игоревну. Для этого им требуется сотрудничество директора местного кабельного завода Павла, который должен предоставить свои показания. Узнав об этом, студенты политеха вместе с Антоном Романовичем придумывают план, который поможет снять с директрисы все обвинения.

Смогут ли ребята осуществить задуманное и спасти Алису, узнаете в новом эпизоде 1 сезона комедийного российского сериала «Политех» — 12 серия доступна онлайн в хорошем качестве прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Политех»