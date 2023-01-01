Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Алиса Игоревна приходит на встречу с новым спонсором и обнаруживает, что это ее бывший парень Паша. Молодой человек отказывается выделять деньги на институт из-за старой обиды на Алису. Девушка признается, что ее выгнали из крутой компании и предлагает Паше выпить вместе с ней. Тем временем Глеб приезжает в Москву, чтобы пройти отбор в киберспортивную команду. Однако он сразу же заводит врага в лице одного из участников по прозвищу Звонкий.



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