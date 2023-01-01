Политех. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Политех
1-й сезон
6-я серия
8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 6
Комедия16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа
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Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алиса Игоревна приходит на встречу с новым спонсором и обнаруживает, что это ее бывший парень Паша. Молодой человек отказывается выделять деньги на институт из-за старой обиды на Алису. Девушка признается, что ее выгнали из крутой компании и предлагает Паше выпить вместе с ней. Тем временем Глеб приезжает в Москву, чтобы пройти отбор в киберспортивную команду. Однако он сразу же заводит врага в лице одного из участников по прозвищу Звонкий.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Политех»