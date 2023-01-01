Политех. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Политех
1-й сезон
8-я серия
8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 8
Комедия16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа
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Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После того как видео со студентами политеха попадает к директору «Центуриона», компания принимает решение изменить вопросы на чемпионате. Осознавая, что ее студенты не справятся с новыми требованиями, Алиса покидает колледж и уезжает обратно в Москву. Между тем Лешик рассказывает ребятам о своей проблеме: каждый год он участвует в битве роботов, но всегда проигрывает команде из университета. Антон Романович и остальные студенты помогают Лешику собрать мощного робота, а затем все вместе отправляются на батл.

Смогут ли друзья из колледжа победить трехкратных чемпионов, узнаете в новом эпизоде российской комедии «Политех» — 8 серия 1 сезона ждет вас онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Политех»