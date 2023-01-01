Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

После того как видео со студентами политеха �попадает к директору «Центуриона», компания принимает решение изменить вопросы на чемпионате. Осознавая, что ее студенты не справятся с новыми требованиями, Алиса покидает колледж и уезжает обратно в Москву. Между тем Лешик рассказывает ребятам о своей проблеме: каждый год он участвует в битве роботов, но всегда проигрывает команде из университета. Антон Романович и остальные студенты помогают Лешику собрать мощного робота, а затем все вместе отправляются на батл.



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