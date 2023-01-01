Политех. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Политех
1-й сезон
5-я серия
8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 5
Комедия16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа
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Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Увидев последствия пожара в институте, спонсор отклоняет предложение о выделении средств на ремонт здания. Однако вместо того чтобы сразу отправиться в офис, он решает принять участие в батле, который Колян и Глеб проводят в компьютерном клубе. На следующее утро туда приезжает жена спонсора и обвиняет мужа в игромании. Она настаивает на том, чтобы Алиса Игоревна убедила Глеба прекратить игру, иначе директрису ждут серьезные неприятности.

Сможет ли Алиса уговорить Глеба, узнаете в 1 сезоне комедийного сериала «Политех» — 5 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!

Сериал Политех 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Политех»