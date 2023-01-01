Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Увидев последствия пожара в институте, спон�сор отклоняет предложение о выделении средств на ремонт здания. Однако вместо того чтобы сразу отправиться в офис, он решает принять участие в батле, который Колян и Глеб проводят в компьютерном клубе. На следующее утро туда приезжает жена спонсора и обвиняет мужа в игромании. Она настаивает на том, чтобы Алиса Игоревна убедила Глеба прекратить игру, иначе директрису ждут серьезные неприятности.



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