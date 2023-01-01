Политех. Сезон 1. Серия 9
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Сериалы
Политех
1-й сезон
9-я серия
8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 9
Комедия16+
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Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алиса Игоревна и ее команда прибывают в Москву для участия в чемпионате. «Благополучно» провалив первые этапы конкурса, студенты идут в столовую, чтобы перекусить. Колян приглашает другую участницу на свидание, а Алиса и Антон Романович еще больше сближаются друг с другом. Наступает третий этап, который определит, пройдет ли команда политеха в полуфинал. Все надежды возлагаются на Глеба, ведь по условиям задания конкурсант должен быть опытным игроком в Battle Teams 2.

Смогут ли ребята из Егорьевска выйти в полуфинал, узнаете в российском комедийном сериале «Политех» — 9 серия 1 сезона доступна онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Политех»