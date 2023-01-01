Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Алиса Игоревна и ее команда прибывают в Моск�ву для участия в чемпионате. «Благополучно» провалив первые этапы конкурса, студенты идут в столовую, чтобы перекусить. Колян приглашает другую участницу на свидание, а Алиса и Антон Романович еще больше сближаются друг с другом. Наступает третий этап, который определит, пройдет ли команда политеха в полуфинал. Все надежды возлагаются на Глеба, ведь по условиям задания конкурсант должен быть опытным игроком в Battle Teams 2.



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