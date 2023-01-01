Политех. Сезон 1. Серия 4
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Политех
1-й сезон
4-я серия
8.72023, Политех. Сезон 1. Серия 4
Комедия16+
Как превратить ПТУ в МГУ? Столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа
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Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Комедийный сериал с участием Егора Корешкова и Яна Цапника о студенте колледжа с амбициями киберспортсмена и новой директрисе, которая хочет вывести учебное заведение на новый уровень. Школьник Глеб может попасть в крупную киберспортивную команду, но родители против его увлечения и настаивают, чтобы сын получил более традиционную профессию. Чтобы задобрить маму и папу, Глеб поступает во второсортный колледж, надеясь, что сможет много времени посвящать тренировкам. Он еще не знает, что скоро в заведении появится новая директриса — молодая московская айтишница Алиса. У нее большие планы: поднять престиж колледжа и таким образом дать толчок своей карьере. Это может помешать Глебу, но он решает бороться со всеми препятствиями на пути к успеху в киберспорте. Кому из героев удастся добиться своего? Подписывайтесь на Wink и смотрите сериал «Политех» 2023 года, который доступен оналйн уже сейчас.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Политех»