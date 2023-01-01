Политех (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 3
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Политех
Сез�он 1 Серия 7
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Политех
Сезон 1 Серия 11
- 16+26 мин
Политех
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Комедийный сериал с участием Егора Корешкова и Яна Цапника о студенте колледжа с амбициями киберспортсмена и новой директрисе, которая хочет вывести учебное заведение на новый уровень. Школьник Глеб может попасть в крупную киберспортивную команду, но родители против его увлечения и настаивают, чтобы сын получил более традиционную профессию. Чтобы задобрить маму и папу, Глеб поступает во второсортный колледж, надеясь, что сможет много времени посвящать тренировкам. Он еще не знает, что скоро в заведении появится новая директриса — молодая московская айтишница Алиса. У нее большие планы: поднять престиж колледжа и таким образом дать толчок своей карьере. Это может помешать Глебу, но он решает бороться со всеми препятствиями на пути к успеху в киберспорте. Кому из героев удастся добиться своего? Подписывайтесь на Wink и смотрите сериал «Политех» 2023 года, который доступен оналйн уже сейчас.
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Рейтинг
- АЗРежиссёр
Алексей
Зотов
- Актёр
Александр
Новиков
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актёр
Егор
Корешков
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- АПАктриса
Анна
Покров
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- ЮГСценарист
Юлия
Галлямова
- Сценарист
Данил
Lumerz
- ИССценарист
Иван
Семенов
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- Продюсер
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Дмитрий
Зверьков
- Продюсер
Антон
Володькин
- АКХудожник
Артем
Купина
- МШХудожница
Мария
Шибалова
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- НПМонтажёр
Никита
Полевой
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- Оператор
Станислав
Юдаков