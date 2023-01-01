Биография

Роман Фокин — российский актер, сценарист и режиссер. Родился в Москве 15 марта 1965 года. В детстве увлекался спортом и отдавал предпочтение точным наукам. Окончив школу, подал документы в Московский инженерно-строительный институт. Во время учебы стал членом институтской команды КВН, первые сценические роли Романа Фокина носили комедийный характер. После выпуска несколько лет работал инженером, но вскоре ушел на телевидение. Был ведущим нескольких передач и помощником режиссера. Свою личную жизнь предпочитает не афишировать, однако известно, что он состоял в отношениях с российской ведущей Татьяной Лазаревой. Режиссерский дебют Фокина состоялся в 2004 году, когда им была снята часть серий детективного телесериала «Адвокат». Первый опыт оказался успешным, и вскоре молодой режиссер стал членом команды, работающей над ситкомом «Братья по-разному». Через время вновь вернулся к детективному жанру и уже самостоятельно срежиссировал картину «Синяя борода», которая получила от критиков множество положительных отзывов. Наибольшую известность принесли Роману Фокину сериалы «Светофор», «Игрушки», «Психологини». Кроме того является автором или соавтором сценариев для нескольких телепроектов.