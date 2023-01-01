Игрушки
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Игрушки (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно

8.32010, Игрушки 2 сезона
Комедии, Русские18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Варя руководит отделом спецпроектов в компании «Мир веселых детей», которая занимается производством игрушек. Встречается с женатым человеком Стасом, но мечтает о настоящей семье и очень хочет иметь детей. Вот уже год, как Стас обещает «через месяц» поговорить с женой, и Варя ждет.

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Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игрушки»

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