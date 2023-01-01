Биография

Станислав Романовский — оператор кино и телевидения. Родился 30 августа 1982 года. Страсть к съемкам зародилась у Станислава еще в школьные годы. Так, в 1999 году он устроился на культовую телепередачу «Что? Где? Когда?» кабельмейстером и помогал главному оператору. Спустя время окончил Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени Литовчина и продолжил карьеру. Сегодня Станислав Романовский — успешный оператор. В его фильмографию входят сериалы «Игрушки», «100янов», телевизионные программы «Шоу выходного дня», «Детки-предки», «Моя свадьба лучше!», «Ты как я», «Фантастика», «Золото Геленджика».