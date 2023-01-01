Битва каверов (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+86 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+81 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+82 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+73 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+73 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+72 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+77 мин
Битва каверов
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
Сюжет
В новом проекте 40 команд из России и СНГ сойдутся в вокальной схватке. Участники будут экспериментировать с жанрами, чтобы дать вторую жизнь знакомым хитам. Небанальные комбинации текстов и музыки, яркие костюмы, танц�евальные номера — все ради того, чтобы поразить судей и забрать денежный приз. А оценят выступления небезызвестные Клава Кока и Сергей Жуков. Вместе с ними решат, кто пройдет в финал, зрители в зале и приглашенные звезды.
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