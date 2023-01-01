Битва каверов (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

В новом проекте 40 команд из России и СНГ сойдутся в вокальной схватке. Участники будут экспериментировать с жанрами, чтобы дать вторую жизнь знакомым хитам. Небанальные комбинации текстов и музыки, яркие костюмы, танц�евальные номера — все ради того, чтобы поразить судей и забрать денежный приз. А оценят выступления небезызвестные Клава Кока и Сергей Жуков. Вместе с ними решат, кто пройдет в финал, зрители в зале и приглашенные звезды.







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