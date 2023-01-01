Биография

Кирилл Коковкин — российский телеведущий, комик и продюсер. Родился в Екатеринбурге 11 ноября 1983 года. В детстве Кирилл не думал о сценической деятельности и после школы пошел учиться на преподавателя, но по профессии в дальнейшем не работал. Во время учебы в вузе его затянула игра в студенческой команде КВН. Небольшое увлечение подтолкнуло Кирилла и дальше покорять вершины юмористической отрасли. Вместе с напарниками он создал команду «Союз», которая в 2014 году заработала чемпионский титул. На телевидении Кирилл Коковкин успел поработать актером, сценаристом и продюсером. До 2014 года принимал участие в написании сценариев для юмористического сериала «6 кадров». В 2017 году артист вместе с напарниками разработал идею и принял участие в шоу «Студия СОЮЗ» на ТНТ. Он же выступал его креативным продюсером. Позднее в роли комика Коковкин появился в масштабных проектах ТНТ «Игра» и «Концерты». С 2023 года продюсирует музыкальный проект от СТС «Битва каверов».