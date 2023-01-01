Битва каверов (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Битва каверов. Сезон 1. Серия 6
2023, Битва каверов. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу18+

Музыкальные группы представят свои версии известных российских хитов, а жюри и зал выберут лучших. В конце сезона зрителей ждёт суперфинал, который и определит победителя шоу.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

8.1 КиноПоиск