Биография

Клава Кока — российская певица и актриса. Родилась в Екатеринбурге 23 июля 1996 года. Петь на сцене мечтала с детства и творческий путь начинала в джазовом хоре в родном городе. Уже в 14 лет записала первую собственную песню. После переезда в Москву стала участвовать во всевозможных музыкальных шоу, маленькими шагами набирая популярность. Настоящий взлет карьеры Клавы случился в результате победы в проекте «Молодая кровь», после которой лейбл Black Star взял артистку под свое крыло. Клава Кока принимала участие в проектах «СамоИрония судьбы», «Евгенич» и «Встречи, расставания, поцелуй». Участвовала в шоу «Музыкальная интуиция» и «Импровизация», а в 2023 году заняла судейское кресло в передаче «Битва каверов» на СТС.