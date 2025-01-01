Мальчик-дельфин 2
Wink
Детям
Мальчик-дельфин 2
9.22025, Мальчик-дельфин 2
Мультфильм95 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Мальчик-дельфин 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Продолжение трогательной истории о дружбе ребенка и морских обитателей. Одного из героев озвучил Никита Кологривый, а певица Клава Кока приняла участие в создании саундтрека. «Мальчик-дельфин 2» онлайн доступен на Wink.

Во второй части Мальчику-дельфину снова предстоит спасать остров от серьезных угроз: таинственные морские существа появляются у берегов, нарушая привычную жизнь. Юному герою нужно не только защитить друзей, но и разобраться в собственном прошлом. Кто он такой? Как его зовут на самом деле? Почему его сердце так тянется к морю?

Добрый и красивый мультик «Мальчик-дельфин 2» можно посмотреть на Wink. Это история не только о приключениях, но и о принятии, одиночестве и важности настоящей дружбы.

Мальчик-дельфин 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Иран, Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

8.1 КиноПоиск