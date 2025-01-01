Мальчик-дельфин 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Продолжение трогательной истории о дружбе ребенка и морских обитателей. Одного из героев озвучил Никита Кологривый, а певица Клава Кока приняла участие в создании саундтрека. «Мальчик-дельфин 2» онлайн доступен �на Wink.
Во второй части Мальчику-дельфину снова предстоит спасать остров от серьезных угроз: таинственные морские существа появляются у берегов, нарушая привычную жизнь. Юному герою нужно не только защитить друзей, но и разобраться в собственном прошлом. Кто он такой? Как его зовут на самом деле? Почему его сердце так тянется к морю?
Добрый и красивый мультик «Мальчик-дельфин 2» можно посмотреть на Wink. Это история не только о приключениях, но и о принятии, одиночестве и важности настоящей дружбы.
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СтранаИран, Россия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- ЯКРежиссёр
Яна
Кузьмина
- Актёр
Никита
Кологривый
- ИОАктриса
Ирина
Обрезкова
- АВАктёр
Александр
Васильев
- БХАктёр
Борис
Хасанов
- АФАктёр
Александр
Фенин
- ОФАктёр
Олег
Фёдоров
- Актриса
Юлия
Рудина
- ПААктриса
Полина
Авдеенко
- ЮЗАктриса
Юлия
Зоркина
- Актриса
Клава
Кока
- ОРСценарист
Олег
Рой
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- ГСПродюсер
Гайрат
Сохраб
- Продюсер
Денис
Рябцев