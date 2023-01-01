WinkДетямМальчик-дельфин 2Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик-дельфин 2»
Актёры и �съёмочная группа фильма «Мальчик-дельфин 2»
Режиссёры
Актёры
АктёрГигантский краб
Никита Кологривый
АктрисаДетёныш / Пиратка / Лейла / Джасем
Ирина Обрезкова
АктёрЛаки / Моряк / Тимур / Чайка / Акула
Александр Васильев
АктёрМаджед
Борис Хасанов
АктёрРыбка / Капитан
Александр Фенин
АктёрПекарь Ахмад / Моряк / Парвиз / Краб
Олег Фёдоров
АктрисаДельфин / Дети
Юлия Рудина
АктрисаМальчик-дельфин
Полина Авдеенко
АктрисаБабуля Зар / Жена капитана / Толстый Мальчик / Кит
Юлия Зоркина
Актрисаисполнитель песни