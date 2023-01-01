Wink
Детям
Мальчик-дельфин 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик-дельфин 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик-дельфин 2»

Режиссёры

Яна Кузьмина

Яна Кузьмина

Режиссёр

Актёры

Никита Кологривый

Никита Кологривый

АктёрГигантский краб
Ирина Обрезкова

Ирина Обрезкова

АктрисаДетёныш / Пиратка / Лейла / Джасем
Александр Васильев

Александр Васильев

АктёрЛаки / Моряк / Тимур / Чайка / Акула
Борис Хасанов

Борис Хасанов

АктёрМаджед
Александр Фенин

Александр Фенин

АктёрРыбка / Капитан
Олег Фёдоров

Олег Фёдоров

АктёрПекарь Ахмад / Моряк / Парвиз / Краб
Юлия Рудина

Юлия Рудина

АктрисаДельфин / Дети
Полина Авдеенко

Полина Авдеенко

АктрисаМальчик-дельфин
Юлия Зоркина

Юлия Зоркина

АктрисаБабуля Зар / Жена капитана / Толстый Мальчик / Кит
Клава Кока

Клава Кока

Актрисаисполнитель песни

Сценаристы

Олег Рой

Олег Рой

Сценарист

Продюсеры

Андрей Шишканов

Андрей Шишканов

Продюсер
Гайрат Сохраб

Гайрат Сохраб

Ghairat Sohrab
Продюсер
Денис Рябцев

Денис Рябцев

Продюсер