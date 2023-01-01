Биография

Олег Рой — советский и российский писатель, автор сценариев, продюсер и актер. Родился в Магнитогорске 12 октября 1965 года. Окончив школу, решил заняться психологией и стал студентом педагогического вуза. Работал сначала в качестве директора по воспитательной части в школе-интернате, а позже — на металлургическом комбинате. Уволившись, решил пожить в Швейцарии, где провел 11 лет. Создал 60 романов. Некоторые его произведения экранизированы, включая «Дом без выхода», «Индус» и другие. Олег Рой зарекомендовал себя в качестве продюсера. Способствовал созданию таких лент, как «Мой любимый раздолбай», «Дракоша Тоша», «Джинглики», «Супер МЯУ» и «Волшебная лавка Есении». Также занимался написанием сценариев для разных картин. Успел попробовать себя как актер, сыграв в картинах «Третье желание» и «В лесах и на горах».