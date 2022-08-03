Дом без выхода
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Дом без выхода

Дом без выхода (сериал, 2009) смотреть онлайн

8.92009, Дом без выхода 1 сезон
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодые архитекторы Тина и Стас Кирилловы обзаводятся уютным загородным домом. У этой семейной пары все благополучно - и в личных отношениях, и на работе. Однако за счастьем Кирилловых пристально наблюдает Марьяна, приятельница Тины еще со студенческих лет. Она тоже была влюблена в Стаса, но он выбрал подругу, а не ее.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом без выхода»