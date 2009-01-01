Дом без выхода (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Молодые архитекторы Тина и Стас Кирилловы обзаводятся уютным загородным домом. У этой семейной пары все благополучно - и в личных отношениях, и на работе. Однако за счастьем Кирилловых пристально наблюдает Марьяна, приятельница Тины еще со студенческих лет. Она тоже была влюблена в Стаса, но он выбрал подругу, а не ее.



