Биография

Михаил Дорожкин – российский актер и телеведущий, родился в 1973 году в Самаре. Лауреат престижных премий и призер кинофестиваля, проходившего в «Артеке». Вырос в простой рабочей семье и с раннего детства мечтал уехать в столицу. Ему нравилось пародировать друзей и знакомых, актеров и героев любимых мультиков. Подросток всерьез увлекся актерским мастерством и переиграл все роли в театральной студии. После окончания средней школы он поехал в Москву, чтобы осуществить детскую мечту. Поступил в престижное Щукинское училище, где его однокурсницей была Н. Гришаева. В студенческие годы Дорожкин не гнушался никакой работы: снимался в рекламных роликах, занимался озвучиванием картин. Талантливого молодого актера заметил руководитель Театра сатиры В. Плучек и пригласил в свою труппу. И не прогадал. Первая же театральная роль Дорожкина принесла ему международную премию им. Станиславского. Михаил отдал Театру сатиры 10 лет своей творческой жизни. Затем служил в театре Казанцева и в столичном ТЮЗе. Михаил до сих пор не женат. Все его многочисленные романы были недолговечными. Пока еще не нашлась та единственная, с которой актер хотел бы создать семью. Фильмография актера насчитывает несколько десятков ролей. Дебютной была роль Дорожкина в картине «Какая чудная игра» в 1995 году. Звездный актерский состав и нетривиальный сюжет принесли создателям фильма приз кинофестиваля «Киношок». Снимался Михаил постоянно, даже в смутные 90-е у него была работа. Самыми известными фильмами с участием Дорожкина стали картины «Вход через окно», «Ундина», «Городской романс» и «Провокатор».