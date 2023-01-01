Затмение
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Затмение

Затмение (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Затмение 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

До семи лет жизнь Марьяны была чередой ярких праздников, которые устраивал, возвращаясь из плаванья, еe папа-моряк. Но однажды всe изменилось: папа перестал приезжать, навсегда оставшись в другой семье, а мама вышла замуж за нелюбимого мужчину, чтобы обеспечить безбедную жизнь себе и дочке. Марьяна сразу невзлюбила отчима и сводную сестру Таню. Она продолжала ждать родного отца и верить, что когда-нибудь праздник вернется в еe жизнь. И он вернулся спустя много лет, когда Марьяна встретила и полюбила Диму, который так напоминал ей отца. Но, как и отец, Дима однажды не вернулся домой… Новое предательство окончательно подкосило Марьяну. Она могла стать верной женой и хорошей матерью, а стала безжалостной мстительницей, готовой даже на убийство.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Затмение»

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