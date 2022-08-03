Затмение. Серия 1
Wink
Сериалы
Затмение
1-й сезон
1-я серия

Затмение (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Затмение. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

До семи лет жизнь Марьяны была чередой ярких праздников, которые устраивал, возвращаясь из плаванья, еe папа-моряк. Но однажды всe изменилось: папа перестал приезжать, навсегда оставшись в другой семье, а мама вышла замуж за нелюбимого мужчину, чтобы обеспечить безбедную жизнь себе и дочке. Марьяна сразу невзлюбила отчима и сводную сестру Таню. Она продолжала ждать родного отца и верить, что когда-нибудь праздник вернется в еe жизнь. И он вернулся спустя много лет, когда Марьяна встретила и полюбила Диму, который так напоминал ей отца. Но, как и отец, Дима однажды не вернулся домой… Новое предательство окончательно подкосило Марьяну. Она могла стать верной женой и хорошей матерью, а стала безжалостной мстительницей, готовой даже на убийство.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Затмение»