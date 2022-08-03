Затмение (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

До семи лет жизнь Марьяны была чередой ярких праздников, которые устраивал, возвращаясь из плаванья, еe папа-моряк. Но однажды всe изменилось: папа перестал приезжать, навсегда оставшись в другой семье, а мама вышла замуж за нелюбимого мужчину, чтобы обеспечить безбедную жизнь себе и дочке. Марьяна сразу невзлюбила отчима и сводную сестру Таню. Она продолжала ждать родного отца и верить, что когда-нибудь праздник вернется в еe жизнь. И он вернулся спустя много лет, когда Марьяна встретила и полюбила Диму, который так напоминал ей отца. Но, как и отец, Дима однажды не вернулся домой… Новое предательство окончательно подкосило Марьяну. Она могла стать верной женой и хорошей матерью, а стала безжалостной мстительницей, готовой даже на убийство.

