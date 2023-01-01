Ты заплатишь за все
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Ты заплатишь за все

Ты заплатишь за все (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Ты заплатишь за все 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Дом Анны всегда был полной чашей: заботливый и обеспеченный муж, послушные дети. Одна беда – серьёзно больна сестра. После курса лечения девушка должна была пойти на поправку, но она внезапно умерла как раз из-за того препарата, с которым связывали надежду на выздоровление. Анна решает наказать виновных в гибели сестры и обращается в суд.

Фармацевт-убийца арестован и умирает в тюрьме. Его жена, Наталья, теряет долгожданного первенца. С этого момента она решает отомстить тем, кто виноват в смерти ее мужа и ребенка. Как это решение отразится на семье Анны? И чем обернётся для самой мстительницы?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ты заплатишь за все»

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