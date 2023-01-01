Биография

Елена Ветрова — актриса театра и кино. Родилась в Ташкенте 18 декабря 1965 года. После школы поступила в Ташкентский государственный театрально-художественный институт имени Островского. Будучи студенткой, начала играть на сцене драматического театра в родном городе. Спустя 6 лет переехала в Москву и устроилась в Московский молодежный театр Вячеслава Спесивцева. Кинокарьера Елены Ветровой стартовала в 2007 году, когда актриса исполнила небольшую роль в комедийной мелодраме «Смокинг по-рязански» 2007 года. Далее последовали роли в телесериале «Райские яблочки», а также фильмах «Кровные узы» и «Как же быть сердцу». Первая известность к актрисе пришла после съемок в комедийном ситкоме «Даешь молодежь!», где она сыграла маму персонажа Ржавого. В 2023 году more.tv представил фэнтези-сериал «Библиотекарь», где Елена сыграла персонажа Данкевич из Моховской библиотеки.