Богатая Маша (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно
8.52010, Богатая Маша 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Маша, простая скромная девушка, работает маляром в захолустном городке. Она тихо влюблена в красавца-бригадира Серегу, который не обращает на Машу никакого внимания, и беззаветно любит своих напарниц Юлю и Раису, которые не упускают случая свалить на добрую Машу свои дела и между собой считают ее блаженной. Никто и предположить не мог, что однажды на Машу свалится огромное наследство, которое полностью изменит жизнь всей бригады…
Все сезоны сериала Богатая Маша смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
2.2 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Пикалов
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Андрей
Градов
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- СЗАктёр
Сергей
Загребнев
- ИААктёр
Иван
Агапов
- Актри�са
Елена
Ветрова
- Актриса
Дарья
Иванова
- ВЧАктёр
Владимир
Чуприков
- АМАктёр
Андрей
Межулис
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- АКМонтажёр
Алексей
Кучма
- САОператор
Сергей
Акопов
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко