Биография

Владимир Чуприков – актер театра и кино, режиссер, педагог, родился 24 июля 1964 года. Фильмография насчитывает более 170 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в сериалах «Папины дочки», «Возвращение Мухтара», «Молодежка». Часто играл Хрущева (более 9 кинокартин), поскольку внешне был схож с первым секретарем. В 1988 году стал выпускником студии при ЦДТ-РАМТ (мастерская А. Бородина). После окончания вуза служил в РАМТе. Затем получил второе высшее образование в Щукинском училище (мастерская М. Борисова). Преподавал во ВГИКе. Участвовал в постановках театра «Турандот». В кино начал сниматься, будучи еще студентом театральной студии. Первым фильмом Владимира Чуприкова стала комедийная мелодрама «Герой ее романа» (1984). В том же году актер участвовал в съемках исторического сериала «Михайло Ломоносов». Партнерами по съемочной площадке стали Виктор Степанов, Александр Домогаров, Олег Меньшиков и др. В 2007 году на экраны вышла многосерийная мелодрама «И все-таки я люблю...» с участием актера. Небольшую роль Владимир Чуприков сыграл в рейтинговом сериале «Папины дочки» (2007-2013). В 2008 году снялся в полнометражных кинокартинах «Адмиралъ» и «Платон». Роль Хрущева сыграл в сериале «Хоккейные игры» и полнометражной исторической драме «Гагарин. Первый в космосе». Участвовал в съемках сериалов «Молодежка», «Бессонница», «Метод» и др.