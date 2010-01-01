Богатая Маша (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Маша, простая скромная девушка, работает маляром в захолустном городке. Она тихо влюблена в красавца-бригадира Серегу, который не обращает на Машу никакого внимания, и беззаветно любит своих напарниц Юлю и Раису, которые не упускают случая свалить на добрую Машу свои дела и между собой считают ее блаженной. Никто и предположить не мог, что однажды на Машу свалится огромное наследство, которое полностью изменит жизнь всей бригады…



Сериал Богатая Маша 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.