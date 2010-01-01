Богатая Маша. Серия 2
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Богатая Маша
1-й сезон
2-я серия

Богатая Маша (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.52010, Богатая Маша. Серия 2
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Маша, простая скромная девушка, работает маляром в захолустном городке. Она тихо влюблена в красавца-бригадира Серегу, который не обращает на Машу никакого внимания, и беззаветно любит своих напарниц Юлю и Раису, которые не упускают случая свалить на добрую Машу свои дела и между собой считают ее блаженной. Никто и предположить не мог, что однажды на Машу свалится огромное наследство, которое полностью изменит жизнь всей бригады…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
2.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Богатая Маша»