Ты заплатишь за все. Серия 1
Wink
Сериалы
Ты заплатишь за все
1-й сезон
1-я серия

Ты заплатишь за все (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Ты заплатишь за все. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Дом Анны всегда был полной чашей: заботливый и обеспеченный муж, послушные дети. Одна беда – серьёзно больна сестра. После курса лечения девушка должна была пойти на поправку, но она внезапно умерла как раз из-за того препарата, с которым связывали надежду на выздоровление. Анна решает наказать виновных в гибели сестры и обращается в суд.

Фармацевт-убийца арестован и умирает в тюрьме. Его жена, Наталья, теряет долгожданного первенца. С этого момента она решает отомстить тем, кто виноват в смерти ее мужа и ребенка. Как это решение отразится на семье Анны? И чем обернётся для самой мстительницы?

Сериал Ты заплатишь за все 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ты заплатишь за все»