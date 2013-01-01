Ты заплатишь за все (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Дом Анны всегда был полной чашей: заботливый и обеспеченный муж, послушные дети. Одна беда – серьёзно больна сестра. После курса лечения девушка должна была пойти на поправку, но она внезапно умерла как раз из-за того препарата, с которым связывали надежду на выздоровление. Анна решает наказать виновных в гибели сестры и обращается в суд.



Фармацевт-убийца арестован и умирает в тюрьме. Его жена, Наталья, теряет долгожданного первенца. С этого момента она решает отомстить тем, кто виноват в смерти ее мужа и ребенка. Как это решение отразится на семье Анны? И чем обернётся для самой мстительницы?



Сериал Ты заплатишь за все 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.