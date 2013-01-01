Ты заплатишь за все (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12013, Ты заплатишь за все. Серия 1
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Дом Анны всегда был полной чашей: заботливый и обеспеченный муж, послушные дети. Одна беда – серьёзно больна сестра. После курса лечения девушка должна была пойти на поправку, но она внезапно умерла как раз из-за того препарата, с которым связывали надежду на выздоровление. Анна решает наказать виновных в гибели сестры и обращается в суд.
Фармацевт-убийца арестован и умирает в тюрьме. Его жена, Наталья, теряет долгожданного первенца. С этого момента она решает отомстить тем, кто виноват в смерти ее мужа и ребенка. Как это решение отразится на семье Анны? И чем обернётся для самой мстительницы?
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- Актриса
Алёна
Ивченко
- Актриса
Яна
Шивкова
- МРАктёр
Максим
Радугин
- АЗАктёр
Алексей
Захаров
- АДАктриса
Ангелина
Добророднова
- Актриса
Елена
Ветрова
- Актёр
Михаил
Дорожкин
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- ЕКАктёр
Евгений
Кушпель
- ВРАктёр
Владимир
Румянцев
- ЮКСценарист
Юлия
Климок
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- АРПродюсер
Александра
Райская
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ПСОператор
Павел
Сергеев