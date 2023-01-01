Биография

Ангелина Добророднова — актриса. Родилась в 1999 году. К сценическому искусству приобщилась вскоре после рождения. Когда пятилетняя девочка начала учиться тонкостям движения и речи, у нее уже имелся солидный список участия в видеоклипах эстрадных звезд. К своим 12 годам она уже трижды побеждала в конкурсах. Уроки актерского мастерства с ней проводились индивидуально. В театральный институт поступила с легкостью, занималась прилежно, попутно играя главную героиню в сериале «Добежать до себя». Это была уже двадцатая роль Доброродновой в кино. Учеба в ГИТИСе продолжается, съемки в сериалах — тоже. В фильме «Каинова печать» актриса играет второстепенного персонажа, однако зрительское внимание приковано именно к ней. В детективной драме «Поселенцы» у артистки небольшая, но важная роль. Добророднова в сериале «Психология любви» — очаровательная помощница главной героини. Быть сестрой главного героя любовного треугольника — непростая задача, но актриса справляется с ней в ленте «Мелодия любви». Не затерялась актриса и среди многочисленных персонажей сериала «Ланцет». Неравнодушный зритель с нетерпением ждет встречи с любимой актрисой в новых фильмах.